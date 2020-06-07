«Тамбов» сменит название в случае переезда клуба в Нижний Новгород

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном переезде команды в Нижний Новгород.

«Мы пока никуда не переезжаем, просто вышли с вопросом, возможно ли такое. Мы хотим получить лицензию и играть дома, в Тамбове, но так как есть проблемы со стадионом и некоторые другие проблемы, мы ведём переговоры параллельно с Нижним Новгородом, там уже есть положительный ответ», — приводит слова Худякова РИА Новости.

Он отметил, что пока нет никакой конкретной информации о возможном переезде, но клуб приложит все усилия, чтобы играть в Тамбове.

«Если не удастся получить лицензию, то, конечно, будем рассматривать вариант, чтобы мы переехали туда, а клуб «Нижний Новгород» переехал к нам. Если переедем туда, конечно, придётся менять название», — добавил спортивный директор клуба.

В первой половине сезона «Тамбов» выступал на «Мордовия Арене» в Саранске, так как стадион в Тамбове находится на реконструкции.

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» опасаются существенных финансовых потерь из-за бесплатных трансляций матчей РПЛ.