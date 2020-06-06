В «Тамбове» опасаются существенных финансовых потерь из-за бесплатных трансляций матчей РПЛ

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможных бесплатных трансляциях оставшихся матчей сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С одной стороны, у кого есть хорошие спонсоры — это хорошо, потому что матчи будут показывать на федеральных каналах. Мы бы хотели, чтобы было платно, как и всегда», — приводит слова Худякова Sport24.

Он отметил, что не против бесплатных трансляций матчей.

«Но то, что будут показывать бесплатно и клуб получит меньше денег от трансляции, — это для нас существенно. Деньги, которые мы получаем от телевидения, для нас хорошая помощь. Если будут бесплатные показы, то это значит, что мы какие-то деньги недополучим. Именно для нашего клуба это будут существенные потери», — добавил спортивный директор «Тамбова».

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что клубы РПЛ не против бесплатных трансляций.