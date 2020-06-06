Гендиректор «Зенита» заявил, что клубы РПЛ не против бесплатных трансляций

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не против бесплатных телетрансляций оставшихся матчей сезона.

«На собрании клубов РПЛ не было противников бесплатных трансляций, хотя все отдают себе отчёт в том, что это отклонение от бизнес-модели платного спортивного телевидения. Однако сейчас важнее сохранить наших болельщиков. Представитель телеканала «Матч ТВ» был на собрании, и он подтвердил готовность транслировать игры в открытом доступе», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее сообщалось, что матчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатно.