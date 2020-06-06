Матчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатно

Короткая ссылка
Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать оставшиеся матчи сезона-2019/20 бесплатно.
Матчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатно
  • РИА Новости

По словам креативного директора «Матч ТВ» Гавриила Гордеева, которые передаёт ТАСС, данный вопрос был поднят на прошедшем 5 июня совещании клубов лиги.

«Ещё ничего не решено. Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше — решаться будет совместно с РПЛ», — пояснил представитель телеканала.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее в РПЛ назвали сроки летнего трансферного окна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить