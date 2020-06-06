Матчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатно

Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать оставшиеся матчи сезона-2019/20 бесплатно.

По словам креативного директора «Матч ТВ» Гавриила Гордеева, которые передаёт ТАСС, данный вопрос был поднят на прошедшем 5 июня совещании клубов лиги.

«Ещё ничего не решено. Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше — решаться будет совместно с РПЛ», — пояснил представитель телеканала.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее в РПЛ назвали сроки летнего трансферного окна.