Анохин уверен, что «Зенит» не получит преимущества над «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поддержал решение о проведении матча 1/2 финала Кубка страны между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Анохин уверен, что «Зенит» не получит преимущества над «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России
  • © РИА Новости

По мнению функционера, на своём поле должна играть команда, которая на предыдущих стадиях провела меньше домашних матчей.

«Если бы было принято решение о жеребьёвке, получился бы опасный прецедент. Судьбу места проведения игры решал бы случай. При таком варианте клуб может постоянно играть на выезде, пострадают болельщики. В этот раз стадион не будет заполнен полностью и особого преимущества «Зенит» не получит. К сожалению, к сложившейся ситуации привела ошибка в регламенте. Но из всех возможных решений было выбрано наиболее правильное», — сказал Анохин в интервью RT.

Ранее Роман Павлюченко заявил, что в этой встрече у «Зенита» будет преимущество над «Спартаком».

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