Павлюченко считает, что «Зенит» получил преимущество перед «Спартаком» в полуфинале Кубка России

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Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко выразил солидарность с владельцем клуба Леонидом Федуном, который подверг критике Российский футбольный союз (РФС) за решение провести матч 1/2 финала Кубка России между красно-белыми и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Павлюченко считает, что «Зенит» получил преимущество перед «Спартаком» в полуфинале Кубка России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По мнению футболиста, такие игры должны проходить на нейтральных полях.

«Наверное, соглашусь с Федуном. Это неправильно — у «Зенита» преимущество, они играют дома при своих болельщиках. Но уже ничего не поменяешь. «Спартаку» хочется пожелать хорошего настроя. Пускай команда соберётся, докажет Федуну и руководству, чтобы лишние разговоры ушли», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков дал оценку высказыванию Федуна.

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