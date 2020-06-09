Павлюченко считает, что «Зенит» получил преимущество перед «Спартаком» в полуфинале Кубка России
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- РИА Новости
По мнению футболиста, такие игры должны проходить на нейтральных полях.
«Наверное, соглашусь с Федуном. Это неправильно — у «Зенита» преимущество, они играют дома при своих болельщиках. Но уже ничего не поменяешь. «Спартаку» хочется пожелать хорошего настроя. Пускай команда соберётся, докажет Федуну и руководству, чтобы лишние разговоры ушли», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков дал оценку высказыванию Федуна.