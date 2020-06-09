Павлюченко считает, что «Зенит» получил преимущество перед «Спартаком» в полуфинале Кубка России

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко выразил солидарность с владельцем клуба Леонидом Федуном, который подверг критике Российский футбольный союз (РФС) за решение провести матч 1/2 финала Кубка России между красно-белыми и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

По мнению футболиста, такие игры должны проходить на нейтральных полях.

«Наверное, соглашусь с Федуном. Это неправильно — у «Зенита» преимущество, они играют дома при своих болельщиках. Но уже ничего не поменяешь. «Спартаку» хочется пожелать хорошего настроя. Пускай команда соберётся, докажет Федуну и руководству, чтобы лишние разговоры ушли», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков дал оценку высказыванию Федуна.