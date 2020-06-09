Бывший президент «Спартака» высказался о попавшем в ДТП болельщике клуба Ефремове

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу ситуации с артистом и болельщиком красно-белых Михаилом Ефремовым.
Бывший президент «Спартака» высказался о попавшем в ДТП болельщике клуба Ефремове
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

В понедельник, 8 июня, актёр попал в ДТП на Смоленской площади, в результате чего погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Предварительно, Ефремов мог находиться за рулём в нетрезвом состоянии. По мнению Червиченко, «убийство налицо, настолько обильны отягчающие обстоятельства, что если будут какие-то послабления, то это будет за гранью».

«Одни могут получить за аварию в нетрезвом состоянии пять лет, в случае смерти — десять, а здесь делать поблажки из-за того, что он популярный актёр? Ну да, знаменитый, несколько скандальный. Но дальше что? Это даёт ему право убивать людей?» — цитирует бизнесмена news.ru.

Ранее сообщалось, что происшествие с Ефремовым прокомментировал ветеран «Спартака» Евгений Ловчев.

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