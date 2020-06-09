Ловчев предположил, что Ефремова посадят в тюрьму

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, виновником которого, предположительно, стал известный артист и болельщик красно-белых Михаил Ефремов.

По словам бывшего футболиста и тренера, он дружит со многими актёрами, в том числе с Дмитрием Назаровым и Игорем Золотовицким.

«У меня есть и несколько фотографий с Михаилом Ефремовым. Я люблю этого актёра, люблю его смелость, с которой он пишет свои стихи. Я видел видео, где он находился в состоянии алкогольного опьянения. Если он был за рулём, то это безобразие и он будет сидеть. Я всё-таки думаю, что мы движемся в сторону правового государства», — приводит слова Ловчева news.ru.

Ранее сообщалось, что защитник «Урала» Михаил Меркулов перешёл в «Рубин» на правах свободного агента.