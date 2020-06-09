Президент «Авангарда» Сушинский подтвердил информацию об обысках у себя дома

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Президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал информацию, согласно которой сотрудники правоохранительных органов провели обыски у него дома.
Президент «Авангарда» Сушинский подтвердил информацию об обысках у себя дома
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Информация об обысках — правда, но у меня проблем нет. Все документы в порядке. Мы занимаемся только продажей автомобилей и их ремонтом, но никак не теми делами, которые мне, так скажем, инкриминируют. Вывод денег, обналичивание? Мой бизнес этим не занимается», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

По его словам, он действительно продаёт автомобили юридическим лицам, но так, как он считает, работают все компании. Он предположил, что в итоге будут проверять конечного покупателя, а не его.

«Волнуюсь ли я по этому поводу? Я волнуюсь, потому что у меня рабочий день сорван, это да. Я вынужден ждать, пока всё закончится. Зато реклама какая! Столько человек сразу вспомнило про Максима Сушинского», — добавил Сушинский.

Сушинский является бывшим хоккеистом СКА и сборной России. В 2008 году он становился чемпионом мира. 

Ранее сообщалось, что президент «Авангарда» подозревается в незаконном обналичивании денег.

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