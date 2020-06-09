СМИ: Президент «Авангарда» подозревается в незаконном обналичивании денег

В доме президента омского хоккейного клуба «Авангард» Максима Сушинского прошли обыски по делу о незаконном обналичивании денег через официального дилера компании Mercedes.

Как сообщает «Фонтанка», всего экономическая полиция Санкт-Петербурга провела 30 обысков у разных фигурантов дела. У Сушинского обыски прошли в доме и принадлежащем ему автосалоне «Авангард».

По версии следствия, бизнесмены продавали наличные деньги, которые были получены при продаже автомобилей, то есть проводили наличные деньги клиентов как безналичный расчёт, а после этого за соответствующий процент передавали их обнальщикам.

Сушинский является бывшим хоккеистом СКА и сборной России. В 2008 году он становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что футболист «Атлетико» Диего Коста приговорён к шести месяцам тюрьмы.