СМИ: Президент «Авангарда» подозревается в незаконном обналичивании денег
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- РИА Новости
Как сообщает «Фонтанка», всего экономическая полиция Санкт-Петербурга провела 30 обысков у разных фигурантов дела. У Сушинского обыски прошли в доме и принадлежащем ему автосалоне «Авангард».
По версии следствия, бизнесмены продавали наличные деньги, которые были получены при продаже автомобилей, то есть проводили наличные деньги клиентов как безналичный расчёт, а после этого за соответствующий процент передавали их обнальщикам.
Сушинский является бывшим хоккеистом СКА и сборной России. В 2008 году он становился чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что футболист «Атлетико» Диего Коста приговорён к шести месяцам тюрьмы.