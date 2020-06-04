СМИ: Футболист «Атлетико» Диего Коста приговорён к шести месяцам тюрьмы

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста приговорён к шести месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает El Mundo, несмотря на приговор, спортсмен не отправится в тюрьму, так как согласился выплатить штраф в размере €36 тыс. Кроме того, Коста возместил испанскому казначейству €1,1 млн. Именно эту сумму он изначально не заплатил с доходов, полученных от реализации имиджевых прав в 2014 году.

Игрок сначала отказывался от соглашения с казначейством, но затем пересмотрел свою позицию.

В этом сезоне Диего Коста провёл 19 матчей, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее экс-футболист «Спартака» Юрий Никифоров рассказал о своих проблемах с налогами в конце 1990-х.