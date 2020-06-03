Экс-футболист «Спартака» Никифоров рассказал о своих проблемах с налогами в конце 1990-х

Бывший защитник московского «Спартака», хихонского «Спортинга» и ПСВ из Эйндховена Юрий Никифоров рассказал о своих проблемах с налогами в конце 1990-х, из-за которых он на два года приостанавливал выступление за сборную России по футболу.

«Мне позвонил Тукманов, «обрадовал»: «На тебя открыто дело по налогам, но ты не переживай: прилетишь в сборную — всё решим». Прилетел, поехали с ним в налоговую. Его в кабинет не пустили, а мне четыре следователя устроили перекрёстный допрос: «За сколько вы уехали в «Спортинг»? Какая у вас зарплата? Сколько получил «Спартак»?» — цитирует Никифорова «Чемпионат».

По его словам, он не знал реальную сумму трансфера, а официально его продали, по его же словам, за €1,5—1,7 млн.

«Видимо, так и было… или всё сделали красиво и умно. Только мне штраф впаяли, и я, дурак, на два года отказался от сборной», — добавил Никифоров.

Никифоров выступал за сборную России с 1993 по 2002 год. На его счету 59 матчей и шесть голов в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что футболисту «Атлетико» Диего Косте грозит полгода тюрьмы из-за проблем с налогами.