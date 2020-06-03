Экс-футболист «Спартака» Никифоров рассказал о своих проблемах с налогами в конце 1990-х
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- РИА Новости
«Мне позвонил Тукманов, «обрадовал»: «На тебя открыто дело по налогам, но ты не переживай: прилетишь в сборную — всё решим». Прилетел, поехали с ним в налоговую. Его в кабинет не пустили, а мне четыре следователя устроили перекрёстный допрос: «За сколько вы уехали в «Спортинг»? Какая у вас зарплата? Сколько получил «Спартак»?» — цитирует Никифорова «Чемпионат».
По его словам, он не знал реальную сумму трансфера, а официально его продали, по его же словам, за €1,5—1,7 млн.
«Видимо, так и было… или всё сделали красиво и умно. Только мне штраф впаяли, и я, дурак, на два года отказался от сборной», — добавил Никифоров.
Никифоров выступал за сборную России с 1993 по 2002 год. На его счету 59 матчей и шесть голов в составе национальной команды.
Ранее сообщалось, что футболисту «Атлетико» Диего Косте грозит полгода тюрьмы из-за проблем с налогами.