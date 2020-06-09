Экс-футболист Савин заявил, что его блог на YouTube может скоро закрыться

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Бывший футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин заявил, что его YouTube-канал «КраСава» может в скором времени закрыться.
Экс-футболист Савин заявил, что его блог на YouTube может скоро закрыться
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Я хочу снимать разные выпуски, но не везде пускают, не везде могу нарыть информацию. У меня зачастую бывает так: база, игрок, матч, эмоции. Я хочу делать разные выпуски, но где-то люди боятся говорить, а где-то просто не хватает информации. Где-то клубы уже перестают меня пускать. Недавно я смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал «КраСава» скоро закроется», — сказал Савин в интервью на YouTube-канале «ЧестнОК».

По его словам, он хочет подходить к созданию контента творчески, а не делать что-то механически. Кроме того, он подчеркнул, что ему хочется поднимать на канале и серьёзные темы, но если его будут бояться и никуда не впускать, то он ничего не сможет сделать.

«Если людям это не надо, если меня будут блочить везде, тогда и смысла в канале не будет вообще. Хочется делать больше таких выпусков, как с Александром Кокориным и про фанатов», — добавил Савин.

Ранее Савин объяснил ситуацию вокруг слов Кокорина о нежелании возвращаться в «Зенит».

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