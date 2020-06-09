Футболку Кокорина поместили в Музей спортивной славы Сочи

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин принял участие в праздновании десятой годовщины Музея спортивной славы города Сочи.
Футболку Кокорина поместили в Музей спортивной славы Сочи
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт клуба, «Сочи» передал музею мяч с автографами футболистов, игровую футболку Кокорина и общекомандную фотографию.

Помимо игрока, в мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко и мэр города Алексей Копайгородский.

«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался от намерения подписать Кокорина.

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