Футболку Кокорина поместили в Музей спортивной славы Сочи
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт клуба, «Сочи» передал музею мяч с автографами футболистов, игровую футболку Кокорина и общекомандную фотографию.
Помимо игрока, в мероприятии приняли участие генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко и мэр города Алексей Копайгородский.
«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался от намерения подписать Кокорина.