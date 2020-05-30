СМИ: «Локомотив» отказался от намерения подписать Кокорина

Московский футбольный клуб «Локомотив» больше не заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в нынешних финансовых условиях руководство «Локомотива» посчитало сделку нецелесообразной, поскольку новая стратегия клуба предусматривает ставку на воспитанников.

29-летний Кокорин играет за «Зенит» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. В аренде в «Сочи» он сыграл в четырёх матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком».