СМИ: «Локомотив» отказался от намерения подписать Кокорина

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Московский футбольный клуб «Локомотив» больше не заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
СМИ: «Локомотив» отказался от намерения подписать Кокорина
  • © ФК «Сочи»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в нынешних финансовых условиях руководство «Локомотива» посчитало сделку нецелесообразной, поскольку новая стратегия клуба предусматривает ставку на воспитанников.

29-летний Кокорин играет за «Зенит» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. В аренде в «Сочи» он сыграл в четырёх матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком».

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