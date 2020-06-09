Экс-футболист сборной Англии: женщины хватаются за сумочки, когда я прохожу рядом

Темнокожий футболист Майка Ричардс, известный по выступлениям за «Манчестер Сити» и сборную Англии, рассказал о проблеме расизма в стране.

«Женщины хватаются за сумочки, когда я просто прохожу рядом. Я иду по улице, а люди оборачиваются и смотрят на меня, будто я какой-то пришелец», — заявил Ричардс в эфире BBC 5 Live Sport.

По словам футболиста, некоторые люди уверяют его, что подобная реакция не связана с расовыми различиями, при этом сам Ричардс ощущает, что она обусловлена его цветом кожи.

Ричардс известен по выступлениям за английскую «Астон Виллу» и итальянскую «Фиорентину». В составе «Манчестер Сити» он выступал в период с 2005 по 2015 год, провёл 245 матчей и забил девять мячей.

Ранее полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выразил мнение, что темнокожие тренеры не получают достаточно шансов проявить себя в клубах Английской премьер-лиги (АПЛ).