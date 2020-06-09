Футболист «Манчестер Сити» Стерлинг считает, что в АПЛ должны больше доверять темнокожим тренерам

Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выразил мнение, что темнокожие тренеры не получают достаточно шансов проявить себя в клубах Английской премьер-лиги (АПЛ).

«В Премьер-лиге около 500 игроков, из них треть — темнокожие, но мы не представлены наверху, в тренерском штабе. Не так много лиц, с кем ты можешь поговорить об этом», — цитирует Стерлинга BBC.

По словам хавбека, необходимо наладить диалог с руководителями английского футбола с целью предоставить больше шансов как темнокожим тренерам, так и представителям других этнических групп.

Стерлинг известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В составе «горожан» он провёл 229 матчей, забил 80 мячей и отдал 79 результативных передач. Он является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, трёхкратным триумфатором Кубка английской лиги и дважды выигрывал Суперкубок.

Ранее журналист Кевин Палмер составил рейтинг клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) по чистым расходам за последние пять лет, используя данные портала Transfermarkt.