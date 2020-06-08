«Манчестер Сити» возглавил рейтинг английских футбольных клубов по расходам

Журналист Кевин Палмер составил рейтинг клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) по чистым расходам за последние пять лет, используя данные портала Transfermarkt.

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Рейтинг опубликован в Twitter Палмера. Список возглавил «Манчестер Сити», его траты составили £601 млн. Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (£484 млн), а третье — «Арсенал» (£267 млн). Среди других клубов «большой шестёрки» «Челси» расположился на 13-й позиции (£115 млн), «Ливерпуль» — на 14-й (£107 млн), «Тоттенхэм» занял 15-ю строчку по показателю растрат (£106 млн). Ранее АПЛ утвердила календарь матчей до 2 июля.