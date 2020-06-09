Юрист Черчесова рассказал, как тренер «Тоттенхэма» Моуринью расспрашивал о Дзюбе

Алан Агузаров, юрист главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, рассказал, как нападающий национальной команды и «Зенита» Артём Дзюба мог перейти в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы работали с Артёмом небольшой отрезок времени. После ЧМ-2018 вместе с Base Soccer в лице Шандора Варги и компанией Жорже Мендеша пытались устроить его в АПЛ. Самый серьёзный интерес возникал со стороны «Кардифф Сити» и «Вест Хэма», — цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в первый клуб игрок сам отказался переходить, так как он шёл в зоне вылета, а «Вест Хэм» в итоге сделал выбор в пользу другого форварда. Кроме того, была дана авторизация на переговоры с «Эвертоном» и «Ньюкаслом», но до трансфера дело в итоге не дошло.

«Считаю, что Дзюба и тогда, и сейчас смог бы стать одним из ключевых игроков в большинстве команд АПЛ. Его там хорошо знают и подтверждение тому — относительно недавний звонок Моуринью моему партнёру. У Жозе в «Тоттенхэме» травмировался Кейн, и он расспрашивал о Дзюбе», — добавил Агузаров.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл в 21 матче, забил 13 мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее Александр Панов выразил мнение, что Дзюба зачахнет в европейской команде.