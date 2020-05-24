Панов считает, что Дзюба зачахнет в европейской команде

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Бывший нападающий сборной России Александр Панов высказал мнение о перспективах форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в европейских чемпионатах.
Панов считает, что Дзюба зачахнет в европейской команде
  • © Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

«Если поступит предложение и найдётся клуб в Европе, который видит в нём потенциальное усиление, то, естественно, Дзюба уйдёт. По крайней мере, должен. Дзюба не молод, и менять дислокацию в таком возрасте… Артём же не Джейми Варди, за которым я слежу в Англии. Там надо делать огромный объём работы, в отличие от чемпионата России, где можно стоять часто. Дзюба хорош в подыгрыше в штрафной, может завершать атаки. Но он не выполняет тот объём работы, который должен выполнять футболист в английском чемпионате, там футболисты работают на пределе», — приводит слова Панова РИА Новости.

Он отметил, что в Англии Дзюба не сможет никого удивить своими габаритами, поскольку играющие там защитники также отличаются развитой физикой.

«А возьмём Италию, там такой футбол, что даже габаритному Марио Манджукичу было сложно. Посмотрите, какой объём работы выполняет в «Баварии» Роберт Левандовски: и в штрафной, и на подступах к ней. Думаю, если выдернуть Артёма в другую команду, он зачахнет. Лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе», — добавил Панов.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В разное время он играл за тульский «Арсенал», московский «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Кузяев намерен перейти в европейский клуб.

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