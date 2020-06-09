Мать Дацика подтвердила, что бойца приговорили к одному году тюрьмы

Сланцевский городской суд Ленинградской области приговорил российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика к одному году тюрьмы за незаконное пересечение российско-эстонской границы.

«Вячеславу дали один год заключения. Адвокат намерен подавать на условно-досрочное освобождение», — приводит слова матери Дацика Светланы Интерфакс.

Она отметила, что сторона обвинения требовала дать её сыну три года лишения свободы.

В декабре 2019 года Вячеслав Дацик незаконно пересёк границу с Эстонией. Он обосновал свой поступок желанием помочь знакомому. Мужчины пересекали границу на лодке.

На счету Дацика шесть побед и семь поражений в MMA.

Ранее жена бойца заявила, что он осуждён на год за незаконное пересечение границы.