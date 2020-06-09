Мать Дацика подтвердила, что бойца приговорили к одному году тюрьмы
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«Вячеславу дали один год заключения. Адвокат намерен подавать на условно-досрочное освобождение», — приводит слова матери Дацика Светланы Интерфакс.
Она отметила, что сторона обвинения требовала дать её сыну три года лишения свободы.
В декабре 2019 года Вячеслав Дацик незаконно пересёк границу с Эстонией. Он обосновал свой поступок желанием помочь знакомому. Мужчины пересекали границу на лодке.
На счету Дацика шесть побед и семь поражений в MMA.
Ранее жена бойца заявила, что он осуждён на год за незаконное пересечение границы.