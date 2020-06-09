Футболист «Динамо» Н'Жье объяснил, почему в его интервью было сказано, что он играет за ЦСКА

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье рассказал, почему в его интервью появилась фраза, что он счастлив выступать за столичный ЦСКА.

«Это не моя ошибка. Её совершил журналист, который брал у меня интервью. Я сказал, что счастлив в «Динамо» и готов помогать клубу, а он почему-то написал ЦСКА. Ничего общего между этими клубами нет, поэтому даже не могу предположить, почему я мог бы совершить такую «ошибку», — цитирует Н'Жье «Чемпионат».

Он также отметил, что все могут ошибаться и что он не держит зла на журналиста, но его разозлила реакция людей, которые перепечатывали интервью. По его словам, ему бы хотелось, чтобы сотрудники СМИ больше проверяли информацию перед публикацией.

«В любом случае мы уже разобрались: он извинился передо мной, клубом и болельщиками», — добавил Н'Жье.

Н'Жье перешёл в «Динамо» из «Марселя» летом 2019 года. За это время он провёл 15 матчей в Российской премьер-лиге и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Н'Жье сказал в интервью, что выступает за ЦСКА.