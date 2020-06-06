Футболист «Динамо» Н'Жи сказал в интервью, что выступает за ЦСКА

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, что пока не собирается покидать российский клуб, но при этом заявил, что играет за ЦСКА.
Футболист «Динамо» Н'Жи сказал в интервью, что выступает за ЦСКА
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Действительно, я получил несколько предложений — есть даже из Англии. Тем не менее мне хорошо в ЦСКА, я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, что смогу сделать немного больше для местного футбола», — сказал Н'Жи в интервью Radio Sport Info.

Н'Жи перешёл в «Динамо» из «Марселя» летом 2019 года. За это время он провёл 15 матчей в Российской премьер-лиге и забил один мяч.

Ранее отец футболиста «Зенита» Далера Кузяева опроверг интерес «Динамо» к его сыну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить