Футболист «Динамо» Н'Жи сказал в интервью, что выступает за ЦСКА

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, что пока не собирается покидать российский клуб, но при этом заявил, что играет за ЦСКА.

«Действительно, я получил несколько предложений — есть даже из Англии. Тем не менее мне хорошо в ЦСКА, я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, что смогу сделать немного больше для местного футбола», — сказал Н'Жи в интервью Radio Sport Info.

Н'Жи перешёл в «Динамо» из «Марселя» летом 2019 года. За это время он провёл 15 матчей в Российской премьер-лиге и забил один мяч.

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