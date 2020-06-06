Отец футболиста «Зенита» Кузяева опроверг интерес «Динамо» к его сыну

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал слухи об интересе к его сыну со стороны московского «Динамо».

«Ко мне обращались из «Динамо»? Ко мне никто не обращался, никакого интереса нет. Сейчас ничего неизвестно», — цитирует отца игрока Sport24.

Отвечая на вопрос, хочет ли Далер выступать в Европе, он отметил, что каждый футболист мечтает играть в сильном чемпионате.

«Продление контракта? Вы же читали интервью Медведева. Он сказал, что как только чемпионат закончится, будут решать. Сейчас никто никаких переговоров не ведёт», — добавил Кузяев-старший.

Действующий контракт игрока с «Зенитом» истекает в июне. В минувшем сезоне Кузяев провёл 19 матчей и сделал одну результативную передачу.

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