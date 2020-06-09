Источник: «Марсель» интересуется футболистом «Локомотива» Жоау Мариу

Французский футбольный клуб «Марсель» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру».

Как сообщает Transfermarkt, один из скаутов «Марселя» рассказал местной прессе, что между клубом и представителями хавбека есть налаженный контакт, а сам игрок хочет поработать под руководством соотечественника Андре Виллаш-Боаша.

Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2022 года, но итальянцы готовы отпустить его, если претендент выплатит большую часть зарплаты португальца. «Локомотив», за который Мариу выступает на данный момент, считает цену на полузащитника слишком высокой.

В этом сезоне Мариу провёл 15 матчей за красно-зелёных, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Бенедикт Хёведес попрощался с «Локомотивом».