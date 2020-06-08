Хёведес попрощался с «Локомотивом»

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес обратился к болельщикам «Локомотива» после расторжения контракта с клубом.

«Для меня было честью играть за «Локомотив». Мы были успешны, но пришло время прощаться. Мне нужно заботиться о семье, для меня это самое важное. Хочу поблагодарить клуб за то, что он пошёл мне навстречу и мы вместе нашли решение, которое устроило обе стороны. Желаю вам всего наилучшего, успехов в концовке чемпионата и в следующем сезоне. Надеюсь, вы сумеете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов, где «Локомотив» и должен выступать», — сказал Хёведес в видеообращении.

В нынешнем сезоне немец участвовал в 18 матчах РПЛ, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хёведесом.