«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хёведесом

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес и московский «Локомотив» расторгли контракт.

«По семейным обстоятельствам Бенедикт принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу игроку — контракт расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Бенедикта и желаем ему успехов!» — гласит сообщение пресс-службы «Локомотива», опубликованное в Twitter.

В нынешнем сезоне 32-летний немецкий защитник принял участие в 18 матчах РПЛ, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом» из-за ситуации с СOVID-19 в России.