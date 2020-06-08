«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хёведесом

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Немецкий защитник Бенедикт Хёведес и московский «Локомотив» расторгли контракт.
«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Хёведесом
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«По семейным обстоятельствам Бенедикт принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу игроку — контракт расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Бенедикта и желаем ему успехов!» — гласит сообщение пресс-службы «Локомотива», опубликованное в Twitter.

В нынешнем сезоне 32-летний немецкий защитник принял участие в 18 матчах РПЛ, однако не сумел отметиться результативными действиями. 

Ранее сообщалось, что Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом» из-за ситуации с СOVID-19 в России.

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