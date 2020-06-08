СМИ: Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом» из-за ситуации с СOVID-19 в России
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- РИА Новости
Об этом сообщает Bild. Немец до сих пор не вернулся в расположение клуба для подготовки к возобновлению чемпионата Российской премьер-лиги. Действующее соглашение 32-летнего защитника рассчитано до лета 2021 года.
Хёведес перешёл в московский клуб из «Шальке» в июле 2018 года за €5 млн. В составе «Локомотива» он выиграл Кубок и Суперкубок России. В текущем сезоне немец провёл 24 матча.
Ранее агент заявил, что Рыбус продолжит карьеру в Турции.