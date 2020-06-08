Агент заявил, что Рыбус продолжит карьеру в Турции

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Мариуш Пекарски, агент футболиста «Локомотива» Мацея Рыбуса, заявил, что железнодорожники не предлагали его клиенту обсудить продление контракта.
Агент заявил, что Рыбус продолжит карьеру в Турции
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Никто из «Локомотива» не связывался со мной или с Мацеем по поводу продления контракта. Мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула, должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через десять дней. Конечно, тогда Мацей должен будет сдать медицинские анализы. Это задерживается из-за текущей ситуации с COVID-19», — цитирует Пекарски Sport24.

Рыбус перешёл в «Локомотив» из «Лиона» летом 2017 года за €1,75 млн. Поляк сыграл за московский клуб 68 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что новый клуб Вагнера Лава должны объявить 9 июня в 02:00.

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