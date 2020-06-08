Стамбул будет бороться за право принять ОИ-2032

Короткая ссылка
Стамбул подаст свою заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.
Стамбул будет бороться за право принять ОИ-2032
  • © REUTERS/Denis Balibouse

«Думаю, Турция не должна отказываться от своих амбиций касательно проведения Олимпиады-2032. Нам нельзя отходить от этой цели. Решение принято на государственном уровне. Город готов, Стамбул должен принять Олимпиаду», — цитирует вице-президента НОК Турции Хасана Арата aa.com.tr.

Турция никогда не принимала Олимпийские игры. Стамбул претендовал на проведение Олимпиады-2020, но Игры в итоге отдали Токио.

Ранее сообщалось, что окончательное решение о проведении Игр в Токио будет принято весной 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить