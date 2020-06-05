Окончательное решение о проведении Игр в Токио будет принято весной 2021 года

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Вице-президент оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиаки Эндо заявил, что окончательное решение о проведении Игр примут весной 2021 года, оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.
Окончательное решение о проведении Игр в Токио будет принято весной 2021 года
  • Reuters

«Ориентировочно в марте 2021 года нам предстоит определиться с составом команд. Где-то в это же время организационный комитет примет определённые решения по вопросу проведения Олимпиады, которые зависят от ситуации с коронавирусом», — приводит слова Эндо Kyodo.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио может состояться в упрощённом варианте.

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