Окончательное решение о проведении Игр в Токио будет принято весной 2021 года
- Reuters
«Ориентировочно в марте 2021 года нам предстоит определиться с составом команд. Где-то в это же время организационный комитет примет определённые решения по вопросу проведения Олимпиады, которые зависят от ситуации с коронавирусом», — приводит слова Эндо Kyodo.
Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио может состояться в упрощённом варианте.