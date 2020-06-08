Минспорт окажет поддержку социальным организациям в сфере спорта

Короткая ссылка
Министерство спорта Российской Федерации намерено оказать дополнительную поддержку некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и спорта.
Минспорт окажет поддержку социальным организациям в сфере спорта
  • © Пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации

Как сообщает пресс-служба Минспорта, в перечень тех, кто получит поддержку, вошли 87 организаций (54 общероссийские спортивные федерации и 33 некоммерческие организации), которые реализуют проекты в сфере физической культуры и спорта.

Минспорт России направил этот перечень в Министерство экономического развития России.

Данная работа ведётся Минэкономразвития страны в рамках исполнения поручений по итогам встречи президента с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 30 апреля 2020 года.

Ранее Матыцин заявил, что нужно постепенно сокращать расходы на профессиональный спорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить