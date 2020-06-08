Минспорт окажет поддержку социальным организациям в сфере спорта

Министерство спорта Российской Федерации намерено оказать дополнительную поддержку некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и спорта.

Как сообщает пресс-служба Минспорта, в перечень тех, кто получит поддержку, вошли 87 организаций (54 общероссийские спортивные федерации и 33 некоммерческие организации), которые реализуют проекты в сфере физической культуры и спорта.

Минспорт России направил этот перечень в Министерство экономического развития России.

Данная работа ведётся Минэкономразвития страны в рамках исполнения поручений по итогам встречи президента с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 30 апреля 2020 года.

Ранее Матыцин заявил, что нужно постепенно сокращать расходы на профессиональный спорт.