Матыцин: нужно постепенно сокращать расходы на профессиональный спорт

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Министр спорта России Олег Матыцин считает, что расходы из государственного бюджета на профессиональный спорт должны постепенно сокращаться.

«Экономика страны испытывает очень серьёзное напряжение. Профессиональный спорт должен искать новые модели жизни и работы в этих условиях. Со стороны Министерства спорта мы готовы оказывать всемерное содействие. Но нужно очень серьёзно подойти к реструктуризации экономической модели профессионального спорта. Надо искать модели взаимодействия с бизнес-сообществом и постепенно сокращать расходы государственного бюджета на профессиональный спорт. Это было одним из поручений президента России», — сказал Матыцин в эфире радио «Маяк».

Ранее коллегия Минспорта признала результаты работы в 2019 году удовлетворительными.

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