Матыцин: нужно постепенно сокращать расходы на профессиональный спорт

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что расходы из государственного бюджета на профессиональный спорт должны постепенно сокращаться.

«Экономика страны испытывает очень серьёзное напряжение. Профессиональный спорт должен искать новые модели жизни и работы в этих условиях. Со стороны Министерства спорта мы готовы оказывать всемерное содействие. Но нужно очень серьёзно подойти к реструктуризации экономической модели профессионального спорта. Надо искать модели взаимодействия с бизнес-сообществом и постепенно сокращать расходы государственного бюджета на профессиональный спорт. Это было одним из поручений президента России», — сказал Матыцин в эфире радио «Маяк».

Ранее коллегия Минспорта признала результаты работы в 2019 году удовлетворительными.