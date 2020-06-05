Коллегия Минспорта признала результаты работы в 2019 году удовлетворительными
- РИА Новости
«Результаты 2019 года предлагаю признать удовлетворительными. Поступившие предложения предлагаю принять и утвердить до 10 июня», — заявил министр спорта Олег Матыцин.
Матыцин занял должность главы ведомства в середине января 2020 года, сменив на этом посту олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко рассчитывает на возобновление проведения в России международных соревнований начиная с осени.