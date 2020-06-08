Источник: «Рубин» и «Крылья Советов» тайно сыграли товарищеский матч в Казани

«Рубин» и «Крылья Советов» 8 июня провели товарищеский поединок на «Ак Барс Арене».

Об этом сообщает «Татар-информ». По информации источника, поскольку местные власти пока не дали разрешения на проведение подобных мероприятий, клубы договорились не сообщать о товарищеском матче.

В заметке издание разместило фото с датой 8 июня, где на поле «Ак Барс Арены» позируют тренер «Рубина» Олег Кузьмин и голкипер «Крыльев» Сергей Рыжиков, несколько лет выступавший за казанский клуб. Счёт матча не сообщается.

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