Врач «Локомотива» заявил, что результат теста Баринова на COVID-19 оказался ошибочным
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- РИА Новости
«Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность: в зависимости от фирмы, до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен — у него отсутствовала симптоматика», — цитирует Карлицкого ТАСС.
По его словам, врачи действовали строго по протоколу в ситуации с Бариновым.
Футбольный сезон в России, как и в большинстве стран мира, был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня.
Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» Роман Евгеньев вылечился от коронавируса.