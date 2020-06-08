Врач «Локомотива» заявил, что результат теста Баринова на COVID-19 оказался ошибочным

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий заявил, что полузащитник команды Дмитрий Баринов не заболел коронавирусом, несмотря на заявление самого клуба.

«Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность: в зависимости от фирмы, до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен — у него отсутствовала симптоматика», — цитирует Карлицкого ТАСС.

По его словам, врачи действовали строго по протоколу в ситуации с Бариновым.

Футбольный сезон в России, как и в большинстве стран мира, был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня.

Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» Роман Евгеньев вылечился от коронавируса.