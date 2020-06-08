Богословская считает несправедливым решение ВФЛА в отношении Клюгина

Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала информацию о том, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) намерена лишить Сергея Клюгина тренерской лицензии за работу с дисквалифицированными спортсменами Иваном Уховым и Светланой Школиной.

«В принципе, всё, что происходит с российской лёгкой атлетикой, несправедливо. К этому можно относиться только как к полному бреду. Уже много раз обращали внимание на то, что есть целый список американских спортсменов, которые были дисквалифицированы, но никаких санкций не последовало. А здесь решение основывается на каких-то надуманных докладах и показаниях», — сказала Богословская в интервью RT.

Она отметила, что Клюгин работает в том виде спорта, где невозможно добиться результатов только за счёт фармакологии. По её мнению, подобные решения могут настроить спортсменов против руководства ВФЛА в ещё большей степени.

«Конечно, Клюгину в любом случае стоит идти в суд и оспаривать решение ВФЛА. Изначально World Athletics предоставила настолько зыбкие аргументы, что при нормальной юридической поддержке их можно было бы легко разбить. Другое дело, что спортивно-правовая система соткана из изъянов. Но и в ситуации Клюгина необходимо отстаивать свои права от начала и до конца», — добавила Богословская.

Ранее сообщалось, что в ВФЛА намерены лишить лицензии тренера Ивана Ухова и Светланы Школиной.