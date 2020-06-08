Теннисистка Кузнецова: люди, которые уезжают из России за границу, останавливаются в развитии

Победительница двух теннисных турниров Большого шлема Светлана Кузнецова поделилась мнением о людях, которые хотят уехать из России в другие страны на ПМЖ.

«Я не люблю, когда начинают: «Там так всё хорошо, а вот у нас…» Это неправда. Люди, которые рвутся поехать жить за границу, думают там так всё хорошо, а там хуже. И на самом деле эти люди потом останавливаются в развитии, когда приезжают», — сказала Кузнецова в совместном эфире с журналисткой Марией Командной в Instagram.

По её словам, в США она встречала людей из России, которые переехали в район Нью-Йорка Брайтон-бич, но так и не начали говорить по-английски.

«Соответственно, идёт какая-то деградация, на мой взгляд», — добавила Кузнецова.

Ранее Кузнецова предположила, что Мария Шарапова была рада завершить карьеру до пандемии коронавируса.