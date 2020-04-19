Кузнецова предположила, что Шарапова была рада завершить карьеру до пандемии коронавируса

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой.

«У нас взаимное уважение. Мы с ней общаемся, когда видимся. Наверное, Мария сейчас рада, что ушла из спорта до карантина. Теперь ей не нужно переживать о форме, в которой она выйдет». — заявила Кузнецова во время эфира в Instagram с Михаилом Зыгарем.

Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в конце февраля 2020 года. Причиной стала серия травм, которая помешала спортсменке выступать на прежнем уровне.

Ранее Надаль признался, что на данный момент теннис волнует его меньше всего.