Гендиректор «Анжи» заявил, что несколько футболистов клуба переболели коронавирусом

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Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что часть игроков команды переболели коронавирусом.
Гендиректор «Анжи» заявил, что несколько футболистов клуба переболели коронавирусом
  • © fc-anji.ru

«Некоторые игроки переболели. В большинстве случаев без серьёзных последствий, всё же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились», — цитирует Агарагимова РИА Новости

По его мнению, на данный момент вирус становится более-менее безопасным, так как врачи уже понимают, как его лечить. Он также считает, что все люди переболеют, пока не появится вакцина от COVID-19. 

Ранее сообщалось, что в «Анжи» пожелали здоровья находящемуся в больнице отцу Хабиба Нурмагомедова.

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