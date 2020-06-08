Футболист «Ювентуса» Дибала признался, что ещё не восстановился полностью от коронавируса

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Нападающий итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала, который перенёс коронавирус, заявил, что ещё не готов к тренировкам на 100%.
Футболист «Ювентуса» Дибала признался, что ещё не восстановился полностью от коронавируса
  • Reuters

«У меня был коронавирус, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я ещё не восстановился на 100%, но уже довольно хорош. Сейчас мы возвращаемся к тренировкам, сезон возобновляется, поэтому скоро мы сможем делать то, что любим больше всего», — цитирует Дибалу Football Italia.

6 мая в «Ювентусе» сообщили о выздоровлении Дибалы.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата запланировано на 20 июня.

Ранее сообщалось, что FIGC не даст заморозить итоги Серии А в случае досрочной остановки сезона.

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