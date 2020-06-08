Арум заявил, что боксёр Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин

Известный промоутер Боб Арум заявил, что его бывший клиент, чемпион мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Мэнни Пакьяо, намерен баллотироваться на пост президента Филиппин.

«Первый президент, которого, как я думаю, мы получим в качестве бойца, — это Пакьяо. Я созванивался с ним, и он сказал мне: «Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году. Когда я выиграю, хочу, чтобы ты был на моей инаугурации», — цитирует Арума The Sun.

В последнем своём бою в июле 2019 года 41-летний Пакьяо победил Кита Турмана. Всего на его счету 62 победы и девять поражений за карьеру.

Ранее сообщалось, что в марте Пакьяо был отправлен на карантин после контакта с заражённым COVID-19.