Арум заявил, что боксёр Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин
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«Первый президент, которого, как я думаю, мы получим в качестве бойца, — это Пакьяо. Я созванивался с ним, и он сказал мне: «Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году. Когда я выиграю, хочу, чтобы ты был на моей инаугурации», — цитирует Арума The Sun.
В последнем своём бою в июле 2019 года 41-летний Пакьяо победил Кита Турмана. Всего на его счету 62 победы и девять поражений за карьеру.
Ранее сообщалось, что в марте Пакьяо был отправлен на карантин после контакта с заражённым COVID-19.