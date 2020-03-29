Боксёр Пакьяо отправлен на карантин после контакта с заражённым COVID-19 человеком
- Reuters
Как сообщает Boxingscene, Пакьяо контактировал с политиком Аквилино Пименталем, у которого был диагностирован коронавирус. Спортсмен сдал экспресс-тест, результат которого оказался отрицательным.
«Я готов сдать мазок ради своей семьи и страны, но я буду проходить обычную процедуру. Знаю, что есть много других людей, которые должны быть в приоритете при тестировании», — заявил Пакьяо.
Пакьяо также является сенатором Филиппин.
Ранее Пакьяо заявил, что не боится умереть от коронавируса.