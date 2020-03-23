Боксёр Пакьяо заявил, что не боится умереть от коронавируса

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Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо поделился мнением об угрозе COVID—19.
Боксёр Пакьяо заявил, что не боится умереть от коронавируса
  • Reuters

«Я не боюсь умереть от коронавируса. Если ты являешься лидером, то должен вести людей за собой и бороться с болезнью и её последствиями. Я сам рос в бедности и понимаю, что чувствуют люди. Если мы не будем помогать бездомным, то можем столкнуться с мародёрством в это время», — приводит слова спортсмена, который сейчас является сенатором, BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса.

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