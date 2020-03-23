Боксёр Пакьяо заявил, что не боится умереть от коронавируса

Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо поделился мнением об угрозе COVID—19.

«Я не боюсь умереть от коронавируса. Если ты являешься лидером, то должен вести людей за собой и бороться с болезнью и её последствиями. Я сам рос в бедности и понимаю, что чувствуют люди. Если мы не будем помогать бездомным, то можем столкнуться с мародёрством в это время», — приводит слова спортсмена, который сейчас является сенатором, BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса.