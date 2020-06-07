В РФС исключили возможность снятия команд РПЛ из-за коронавируса
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- РИА Новости
«При наличии 16 игроков и двух вратарей команда будет допущена к игре. Снимать никого с турнира мы не будем. Если клуб не сможет заявить на игру необходимое число футболистов, то ему будет засчитано техническое поражение», — заявил Митрофанов в эфире радиостанции «Маяк».
РПЛ возобновится 19 июня. До окончания чемпионата командам предстоит сыграть восемь туров.
Ранее сообщалось, что Божович впервые после карантина провёл тренировку с «Крыльями Советов».