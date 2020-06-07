В РФС исключили возможность снятия команд РПЛ из-за коронавируса

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Заместитель генерального секретаря, директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал об организации матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с распространением коронавируса.
В РФС исключили возможность снятия команд РПЛ из-за коронавируса
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«При наличии 16 игроков и двух вратарей команда будет допущена к игре. Снимать никого с турнира мы не будем. Если клуб не сможет заявить на игру необходимое число футболистов, то ему будет засчитано техническое поражение», — заявил Митрофанов в эфире радиостанции «Маяк».

РПЛ возобновится 19 июня. До окончания чемпионата командам предстоит сыграть восемь туров.

Ранее сообщалось, что Божович впервые после карантина провёл тренировку с «Крыльями Советов».

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