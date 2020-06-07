Божович впервые после карантина провёл тренировку с «Крыльями Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович провёл первую тренировку с подопечными после истечения двухнедельного карантина из-за угрозы распространения COVID-19.

«Продолжаем подготовку в любую погоду. «Крылья» теперь в полном составе — двухнедельный карантин Миодрага Божовича, Войо Чалова, Милорада Байовича, Дениса Поповича, Паула Антона и Деяна Радонича уже завершён», — говорится в официальном Instagram «Крыльев Советов».

«Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 турах, занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев выздоровел от коронавируса.