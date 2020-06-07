Зелимхан Бакаев выздоровел от коронавируса

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Тест полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева на коронавирус оказался отрицательным.
Зелимхан Бакаев выздоровел от коронавируса
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Бакаев с нами и уже тренируется в Тарасовке. На этой неделе полузащитник сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что свидетельствует о его полном выздоровлении. ⠀ Сегодня утром Бакаев прошёл тестирование на беговой дорожке, а после обеда провёл первую индивидуальную тренировку на поле под руководством тренеров по физподготовке», — сообщает пресс-служба «Спартака». 

Бакаев был единственный игроком клуба, заболевшим коронавирусом.

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