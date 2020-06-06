Федун: болезнь позади, с новыми силами приступаю к работе

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Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил клубную базу в Тарасовке и рассказал о своём самочувствии.
Федун: болезнь позади, с новыми силами приступаю к работе
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Хочу ещё раз поблагодарить команду и болельщиков за поддержку. Пока был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам!» — сказал Федун, которого цитирует пресс-служба клуба.

Чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за коронавируса, возобновится 19 июня.

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» опасаются существенных финансовых потерь из-за бесплатных трансляций матчей РПЛ.

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