Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России

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Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что в России его оскорбляли по расовому признаку.
Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«К сожалению, в России я сталкивался с расизмом. Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но эта проблема есть во всём мире, в том числе в Бразилии. Меня очень удручает происходящее сейчас в США. Надеюсь, скоро это всё закончится», — сказал Эдуардо на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».

Карлос Эдуардо выступал за казанский «Рубин» с 2010 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что братья Адетокунбо приняли участие в марше против расизма в Милуоки.

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