Братья Адетокунбо приняли участие в марше против расизма в Милуоки

Короткая ссылка
Баскетболисты «Милуоки Бакс» Яннис и Танасис Адетокунбо вышли на марш против расизма, посвящённый гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Братья Адетокунбо приняли участие в марше против расизма в Милуоки
  • Reuters

«Хотим изменений, хотим справедливости. Именно потому сегодня мы вышли на марш. Я хочу, чтобы мой ребёнок рос в Милуоки и не боялся ходить по улицам. Не хочу, чтобы в его сердце была ненависть. Мы пришли не ради публичности. Мне плевать на это. Просто хочу, чтобы в Милуоки знали, что я вместе с городом», — цитирует Янниса Адетокунбо Eurohoops

Массовые протесты в США начались после гибели Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании поддельного чека на $20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту, удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на просьбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В результате действий полиции Флойд скончался.

Ранее сообщалось, что UFC не планирует делать заявлений по поводу протестов в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить