Братья Адетокунбо приняли участие в марше против расизма в Милуоки

Баскетболисты «Милуоки Бакс» Яннис и Танасис Адетокунбо вышли на марш против расизма, посвящённый гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Хотим изменений, хотим справедливости. Именно потому сегодня мы вышли на марш. Я хочу, чтобы мой ребёнок рос в Милуоки и не боялся ходить по улицам. Не хочу, чтобы в его сердце была ненависть. Мы пришли не ради публичности. Мне плевать на это. Просто хочу, чтобы в Милуоки знали, что я вместе с городом», — цитирует Янниса Адетокунбо Eurohoops.

Массовые протесты в США начались после гибели Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании поддельного чека на $20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту, удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на просьбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В результате действий полиции Флойд скончался.

Ранее сообщалось, что UFC не планирует делать заявлений по поводу протестов в США.